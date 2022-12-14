Україна звільнила з російського полону 64 захисників, одного американця, і повернула тіла чотирьох полеглих героїв

Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні Бахмута Донецької області.

Про звільнення захисників 14 грудня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, серед звільнених – офіцери, рядові та сержанти.

Він додав, що також вдалося звільнити громадянина США Мурекезі Суеді, який допомагав українцям. А ще повернули тіла чотирьох загиблих героїв.

До цього востаннє обмін полоненими відбувся 6 грудня, тоді звільнили 60 українських захисників.

2 грудня президент Володимир Зеленський повідомляв, що з російського полону за час війни звільнили 1331 людину. Таким чином, з урахуванням обмінів 6 і 14 грудня ця кількість зросла до 1455.