Володимир Зеленський зустрівся зі звільненими з полону військовими

З російського полону за час повномасштабної війни звільнили вже 1331 людину. Серед них є як військові, так і волонтери чи просто цивільні, повідомив увечері в п’ятницю, 2 грудня, президент Володимир Зеленський.

«Військові та цивільні. Воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонці. Медики, рятувальники, наші волонтери. Вихідці з усіх областей. Люди, які пройшли бої на півночі, на сході, на півдні, на Зміїному. Маріуполь і «Азовсталь». Оборона Києва й Харкова. Захист Херсонщини, захист нашого Запоріжжя. Це люди різних звань, із різними особистими історіями, але яких ми всіх однаково чекали вдома. За яких ми боролися! Однаково боролися за кожного, кожну. Які пройшли через полон, але зберегли гідність», – наголосив президент під час зустрічі зі звільними з полону військовими.

Зеленський констатував, що кількість звільнених значна і запевнив, що Україна пам’ятає про тих, хто досі залишається в російських катівнях і працюватиме над поверненням їх додому.

«1331 уже вільний. Але ми маємо повернути всіх наших героїв, які були захоплені ворогом, усіх, хто депортований, хто зазнав репресій і кого утримують у різних «ізоляціях» у Росії та в тимчасово окупованих містах нашої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що лише за другу половину листопада і перший день грудня з російського полону додому повернули 148 українців та українок:

Ще два великі обміни відбулися 3 та 11 листопада, тоді загалом з полону звільнили 152 українців.