Це вже третій за останній тиждень обмін військовополоненими між Росією та Україною

Із російського полону звільнили 50 українців, серед яких захисники Маріуполя та в’язні Оленівської колонії. Про це у четвер, 1 грудня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, з російського полону звільнили оборонців Маріуполя та «Азовсталі», полонених, які були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Загалом із російського полону повернули 50 військових. Їх обміняли на 50 російських військовополонених.

«Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими», – повідомив Андрій Єрмак.