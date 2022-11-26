Україна повернула з російського полону ще дев’ятьох військових і трьох цивільних
Україна і Росія втретє за тиждень обмінялися полоненими
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В суботу, 26 листопада, відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого Україна повернула 12 людей – дев’ятьох військових і трьох цивільних, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його інформацією, серед звільнених – четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, двоє прикордонників, один боєць Територіальної оборони, а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти.
«Серед військових – двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний», – повідомив Єрмак.
Зазначимо, що за останній тиждень Україна звільнила з полону агресора 98 людей. Окрім звільнених 26 листопада, також додому повернули:
- 50 українських захисників під час обміну 24 листопада;
- 36 українців під час обміну 23 листопада.