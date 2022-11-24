Серед звільнених з полону є двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів

У четвер, 24 листопада Україна та Росія провели обмін полоненими внаслідок якого додому вдалося повернути 50 українських захисників. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Серед звільнених 20 нацгвардійців, 12 військовослужбовців ВМС, десять бійців ЗСУ, шість – Держприкордонслужби та два – Сил територіальної оборони. Двоє з них – офіцери, 48 – рядові та сержанти.

«Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі, а також 15 полонених з ЧАЕС та сім – з острова Зміїний», – розповів Єрмак.

Водночас голова Офісу президента не зазначив, скільки російських військових Україна відпустила у відповідь.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими водночас зазначили, що за останні два дні з полону повернуто 86 Захисників, а разом на сьогодні звільнено 1269 осіб.

Серед визволених сьогодні – 20 представників Національної гвардії України, 12 воїнів Військово-морських сил, 10 представників Збройних Сил України, 6 – Державної прикордонної служби та двоє бійців Територіальної оборони. Серед них два офіцери, решта рядові та сержанти.

«За військовими спеціальностями це сапери, водії, медики, зв’язківці, стрільці та інші. Щонайменше дев’ять з визволених мають поранення. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилося 44 роки, наймолодшому – 19», – йдеться у повідомленні.

Звільнені з полону українські захисники представляють:

79-ту окрему десантно-штурмову бригаду,

1-й окремий батальйон морської піхоти,

1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,

Ізмаїльський прикордонний загін,

95-ту окрему десантно-штурмову бригаду,

55-ту окрему артилерійську бригаду «Запорізька Січ»,

18-й окремий батальйон,

13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка,

132-й окремий розвідувальний батальйон,

Донецький прикордонний загін,

Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса,

16-ту окрему бригаду армійської авіації «Броди»,

35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,

9-й полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади,

36-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,

88-й окремий батальйон морської піхоти,

23-тю окрему бригаду охорони громадського порядку «Хортиця»,

109-ту окрему бригаду територіальної оборони,

12-ту бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,

Військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру східного регіону,

503-й окремий батальйон морської піхоти.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими пройшов 23 листопада. Додому повернули 36 людей, серед них один цивільний. Серед звільнених – люди, які захищали Маріуполь і були на Азовсталі, а також нацгвардійці із ЗАЕС.