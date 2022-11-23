Серед звільнених є хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі»

В результаті чергового обміну Україна змогла повернути з російського полону 35 військових та одного цивільного. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на «Азовсталі», а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного бійця ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

До слова, раніше Міністерство оборони України закликало громадян не публікувати фотографії та особисті дані зниклих і полонених військовослужбовців, оскільки це може їм зашкодити.

Вказані на фото люди справді можуть перебувати в полоні, але водночас окупанти можуть вважати їх цивільними. Або ж людина може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ворог отримує орієнтир для пошуків.