Додому повертаються захисники Маріуполя і деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні

У суботу, 29 жовтня, Україна провела черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х людей – офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед них – 12 бійців НГУ, включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

«Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний», – повідомив Єрмак.

Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що серед визволених - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на «Азовсталі», на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.

Цього разу вдалося повернути додому бійців Збройних сил України, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби, Територіальної оборони, Національної гвардії, а також цивільних.

«У результаті обміну на рідну землю повернулися солдати та офіцери, матроси, медики. Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому – 56 років. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, востаннє масштабний обмін полоненими відбувся 17 жовтня – тоді з російського полону звільнили 108 жінок. Перед цим масштабний обмін полоненими відбувся 21 вересня: Росія відпустила 205 українських військових і десятьох іноземців, які воювали на боці України.

Станом на другу половину вересня Росія тримала в полоні приблизно 2500 українців, велика частина з яких – цивільні, повідомляла міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Вона наголосила, що якщо військових ще вдається обмінювати, то цивільних загарбники не відпускають.