Андрій Єрмак повідомив про звільнення з російського полону десятьох українських воїнів

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією, у межах якого вдалося повернути додому десятьох українських військовослужбовців. Серед них – один офіцер і дев’ять рядових і сержантів, повідомив у середу, 26 жовтня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також, за його інформацією, Україні передали тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

Нагадаємо, востаннє масштабний обмін полоненими відбувся 17 жовтня – тоді з російського полону звільнили 108 жінок. Перед цим масштабний обмін полоненими відбувся 21 вересня: Росія відпустила 205 українських військових і десятьох іноземців, які воювали на боці України.

Станом на другу половину вересня Росія тримала в полоні приблизно 2500 українців, велика частина з яких – цивільні, повідомляла міністерка реінтеграції Ірина Верещук. Вона наголосила, що якщо військових ще вдається обмінювати, то цивільних загарбники не відпускають.