Із російського полону звільнили трьох морських піхотинців

Українських морпіхів-розвідників вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, організувавши їхню втечу з полону. Про це заявив нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін.

За його словами, морпіхів-розвідників, про звільнення яких напередодні повідомляло керівництво ВМС України, утримували на непідконтрольній території України.

«Про це дізналися у Командуванні ВМС та морської піхоти, де вирішили спланувати операцію, щоб спробувати витягнути хлопців з полону, бо своїх не кидаємо», – заявив Копитін.

Нардеп зазначив, що участь у операції зі звільнення морпіхів брав «кіборг» та захисник «Азовсталі» Артем Дибленко, який нещодавно сам повернувся з ворожого полону.

В результаті вдалося організувати втечу розвідників з полону, а потім переправити їх на підконтрольну Україні територію. Наразі звільнені бійці у безпеці та їх життю нічого не загрожує.