Україна повернула з російського полону ще 45 військових
Також росіяни передали Україні тіла двох загиблих воїнів
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Україна провела черговий обмін полоненими
Україна повернула з російського полону 45 українських військових, а також тіла двох загиблих воїнів, повідомив у п’ятницю, 11 листопада, голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу», – написав він у Telegram і опублікував відповідне коротке відео.
Також Єрмак додав, що Україна отримала тіла двох загиблих військових.
Останній масштабний обмін полоненими відбувся 3 листопада. Тоді з полону звільнили 107 захисників України, 74 з них обороняли «Азовсталь».
Скільки ще українських військових перебувають у полоні в загарбників – невідомо.
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