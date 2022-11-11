Україна провела черговий обмін полоненими

Україна повернула з російського полону 45 українських військових, а також тіла двох загиблих воїнів, повідомив у п’ятницю, 11 листопада, голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Відбувся черговий обмін – вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали нашу державу», – написав він у Telegram і опублікував відповідне коротке відео.

Також Єрмак додав, що Україна отримала тіла двох загиблих військових.

Останній масштабний обмін полоненими відбувся 3 листопада. Тоді з полону звільнили 107 захисників України, 74 з них обороняли «Азовсталь».

Скільки ще українських військових перебувають у полоні в загарбників – невідомо.