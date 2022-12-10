Росіяни утримують в окупованій Оленівці 150 українських полонених

У колонії в окупованій Оленівці Донецької області росіяни утримують 150 українських полонених. Серед них і цивільні, і військові. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дані про українських полонених приблизні, адже українських представників до них не допускають.

«Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять її. За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові», – сказав Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що росіяни можуть тиснути на українських полонених, щоб вони відмовлялися від повернення в Україну.

«Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити. Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися», – додав омбудсмен.

Нагадаємо, що за даними Офісу президента, від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 1331 військового.