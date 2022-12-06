Україна повернула з російського полону 58 чоловіків та двоє жінок

Із російського полону звільнили 60 українців, серед яких воїни Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Про це у вівторок, 6 грудня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ. 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів», – повідомив Андрій Єрмак.

За його словами, серед повернених із полону є також 34 захисники Маріуполя, 14 із них – із «Азовсталі».

«Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці», – додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що це другий за останній тиждень обмін військовополоненими між Україною та Росією. Минулого разу, 1 грудня, Україна повернула 50 захисників.