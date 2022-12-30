Звільнені з полону українські військовослужбовці

Близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тис. людей зникли безвісти. Такі дані повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька, пише Deutsche Welle.

«Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів», – повідомила Вербицька.

Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Зауважимо, що раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що завдяки тиску України окупанти дещо покращили умови утримання українських полонених. З його слів, це підтверджують звільнені з полону українці.