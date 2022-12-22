Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець стверджує, що завдяки тиску України окупанти дещо покращили умови утримання українських полонених. З його слів, це підтверджують звільнені з полону українці.

«Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону», – повідомив він у четвер, 22 грудня.

Разом з тим Лубінець додав, що росіяни застосовують до полонених українців психологічні тортури: вивозять полонених з колоній нібито на обмін, а потім повертають назад, кажучи, що Україна від них відмовилась.

«Представник уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур», – розповів Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що Україна не відмовилася від жодної людини, яку Росія запропонувала на обмін.