Україна в рамках обміну полоненими 14 грудня передала російській стороні священика УПЦ МП. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх Telegram-каналах повідомили, що вони забрали до себе священика УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України і може повернутися додому», – розповів Юсов.

Особистих даних священика у розвідці не уточнили, але, ймовірно, йдеться про настоятеля храму УПЦ МП у Лисичанську. 7 грудня його засудили до 12 років в'язниці за шпигунство на користь росіян. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька.

Нагадаємо, що 14 грудня відбувся черговий обмін полоненими – Україна повернула додому 64 захисників, які воювали на Донеччині та Луганщині. Під час цього обміну вдалося звільнити і громадянина США, який допомагав українцям, Мурекезі Суеді.