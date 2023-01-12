Зустріч українських військовослужбовців з російського полону, 31 грудня 2022 року

Міністерство оборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених. Їх хочуть запустити в усіх регіонах України, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу.

Перший такий центр відкрили 11 січня в Миколаєві. Маляр розповіла, що після перемовин та обміну українських полонених їх чекає постізоляційний період.

«Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває в усіх регіонах України філії, щоб родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання», – зазначила вона.

У таких центрах військовий, який повернувся з полону, може отримати весь спектр послуг, зокрема і медичну допомогу. Маляр підкреслила, що після реабілітації абсолютна більшість колишніх військовополонених повертаються на службу.

Зауважимо, що раніше уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомила про те, що Росія підтвердила, що тримає у полоні 3392 українських військових. Водночас в Україні приблизно 15 тис. людей вважаються зниклими безвісти, серед них багато цивільних.

Посадовиця каже, що наразі невідомо, що сталося зі зниклими безвісти — вони теж перебувають у полоні, вивезені з окупованих територій чи вбиті.