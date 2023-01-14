Росіяни раптово скасували обмін полоненими, який мав відбутися в суботу, 14 січня, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення нескладно здогадатися. Ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав», – сказано в повідомленні.

У ньому також йдеться про те, що Росія активізувала спецоперації, покликані розхитувати суспільні настрої в Україні. Ворог використовує як інформаційні приводи заходи, організовані на підтримку військовополонених.

Нагадаємо, востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 8 січня. Тоді Україна повернула додому 50 захисників. Ще 140 воїнів Україна повернула під час обміну полонених 31 грудня.