Російські веб-ресурси масово розсилають SMS-повідомлення родинам українських військових з пропозицією заповнити анкету, яка нібито допоможе знайти полоненого на території РФ чи на окупованих нею територіях України. Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на свій Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Під виглядом «допомоги» сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, спецслужби Росії проводять збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу захисників у полоні і завадить їхньому звільненню», – йдеться в повідомленні штабу.

Координаційний штаб також рекомендує рідним і близьким українських військових:

ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;

не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;

повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

В Міноборони наголосили, що всі питання, пов’язані з перебуванням наших військових у полоні, потрібно обговорювати саме з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, адже це єдина профільна державна інституція, яка займається питаннями допомоги та звільнення з полону.

Нагадаємо, що раніше уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомила, що близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тис. людей зникли безвісти.