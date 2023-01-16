Російська сторона не погодилася надати Україні список вивезених дітей, які не хочуть там залишатися. Про це в інтервʼю «Укрінформу» повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час консультацій із російською омбудсменкою Тетяною Москальковою в Туреччині було погоджено, що питання возз'єднання сімей має вирішуватися максимально швидко.

«Можу публічно сказати, що маємо кілька позитивних випадків, коли саме за сприяння Москалькової нам повернули дітей. Ми погодили, що питання возз’єднання сімей має вирішуватися максимально швидко, і тут немає про що вести якісь перемовини. Тобто, діти з однієї сторони, батьки або родина – з іншої, треба зробити так, щоб вони возз’єдналися», – сказав він.

Він також розповів, що Тетяна Москалькова підтвердила, що в Росії є діти, які не хочуть там перебувати й не мають контакту з рідними. Однак вона відмовилась передати список цих дітей, що унеможливлює пошук їх родичів.

Нагадаємо, що станом на січень 2023 року Україні вдалося розшукати 8744 дітей, депортованих з України під час повномасштабної війни.