16-річний житель Донеччини потрапив на український кордон 18 грудня

В Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії, повідомив увечері в понеділок, 19 грудня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«До Дня святого Миколая трапляються дива. От сьогодні таке диво трапилося і в 16-річного Сергія, який майже через 8 місяців повернувся в Україну після того, як його вивезли в Російську Федерацію», – написав він.

За словами Лубінця, хлопець жив поблизу Маріуполя, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру, а нині – ще й небайдужих співвітчизників, які готові йому допомагати.

Після захоплення росіянами рідного населеного пункту, його, як і багатьох інших дітей вивезли в Донецьк, а згодом до росії.

Лубінець розповів, що російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для «милого спілкування» з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ, вирішила долю Сергія та інших вивезених українських дітей шляхом всиновлення в російську сім’ю. Родина, в якій довелося бути хлопцю, мала трьох власних дітей та вже одну всиновлену. З новою «сім’єю» Сергій не розмовляв.

Лубінець розповів, що ставлення в тій родині до нього було не жорстоким, однак увесь час його не покидала думка про те, що він має повернутися на Батьківщину. Допомогу хлопець знайшов в інтернеті. Сергій надіслав в одному з чат-ботів повідомлення, що хоче повернутися в Україну й отримав відповідь, що йому в цьому допоможуть.

«Вчора його зустріли на кордоні з Україною й він щасливий, що нарешті вдома», – додав Лубінець.

Він запевнив, що Офіс уповноваженого з прав людини подбає, аби хлопець отримав належну психологічну допомогу та офіційного опікуна в особі сестри, за потреби – медичну допомогу, а також відновив навчання.