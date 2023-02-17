Миколу Зірку затримали ще у вересні за агітацію до співпраці з окупантами і заклик голосувати на псевдореферендумі

Щоб допомогти повернути сотню українських захисників із російського полону, українська сторона віддала церковника-колаборанта УПЦ МП. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори. РФ запросила, Україна не стала заперечувати, він сам був лише за, це допомогло повернути наших захисників додому», – заявив Юсов.

За даними джерел УП, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у смт Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У травні 2022 року він вступив у змову з військовими армії РФ. За їхньою вказівкою священнослужитель організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, він повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ.

Тому запропонував підтримати кандидатуру нового «керівника місцевої влади» для співпраці з окупантами. Також священик агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати за приєднання регіону до Росії.

Нагадаємо, Україна та РФ 16 лютого здійснили черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого вдалося повернути 100 військових і одну цивільну особу. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з «Азовсталі».