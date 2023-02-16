Священика УПЦ МП з Донеччини засудили на 7 років позбавлення волі. Він закликав до співпраці з російськими військовими РФ та агітував підтримати окупаційну владу. Миколу Зірку, настоятеля парафії селища Ярова, що належить до Горлівської єпархії і розташоване біля Святогірської лаври, затримали після деокупації регіону.

«У травні 2022 року він вступив у змову з військовими армії країни-агресора. За їхньою вказівкою священнослужитель організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, він повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ. Тому запропонував підтримати кандидатуру нового керівника місцевої влади для співпраці з окупантами», – повідомила 16 лютого Донецька прокуратура.

Миколу Зірку затримали ще у вересні за агітацію до співпраці з окупантами і заклик голосувати на псевдореферендумі

В СБУ додали, що священик агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та проголосувати за приєднання регіону до Росії. Свою підривну діяльність зловмисник погоджував з представниками командування військових угруповань РФ.

«Наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам», – підкреслив керівник СБУ Василь Малюк.

За вироком суду, за колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України) священик проведе 7 років за ґратами, його майно конфіскують.

Відповідно до інформації Opendatabot, керівником парафії Ікони Божої Матері «Казанська» є Микола Зірка. Регіональне видання «Краматорськ пост» повідомило, що його затримали наприкінці вересня і повідомили про підозру у проведенні псевдореферендуму. Видання також зазначило, що священик в час окупації виконував обов’язки селищного голови.

Впродовж 2022 року СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ МП, з них 14 архієреїв церкви.