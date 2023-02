Помер командир 1-го батальйону полку «Азов» Олег Мудрак, який захищав Маріуполь і у вересні 2022 року повернувся з російського полону. Про його смерть 22 лютого повідомив племінник бійця Данило Мудрак.

Причину смерті Олега Мудрака його родич не оприлюднив, однак за даними командира 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитра Кухарчука, він помер ввечері 21 лютого через зупинку серця.

36-річний Олег Мудрак («Сухар») був командиром 1-го батальйону полку «Азов» та захищав Маріуполь ще з 2014 року. Під час повномасштабного вторгнення обороняв «Азовсталь». У травні потрапив у полон росіян, де пережив теракт у Оленівці.

Commander of the 1st battalion of the regiment "AZOV" Oleg Vasilyevich Mudrak.

One hundred days of captivity. pic.twitter.com/I0q2suoZ8u