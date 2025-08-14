У Чортківському районі Тернопільщини розташована Печера відлюдника – памʼятка, яка опинилася під загрозою пошкодження через самовільний і сумнівний благоустрій. Як повідомило видання «Україна Інкогніта», у печері місцеві мешканці встановили пластикове вікно, велику гіпсову фігуру Божої Матері, а також прикріпили інформаційний стенд, просвердливши отвори у скелі, перекривши частину стародавнього напису, ймовірно, XVII-XVIII століття. ZAXID.NET зʼясовував, хто відповідальний за встановлення цього вікна та що з ним буде далі.

***

Печера відлюдника – не зовсім печера у класичному розумінні. Це рукотворна порожнина з двома приміщеннями у вапнякових скелях. Кам’яні брили на вершині гори формують крутий схил, а вниз до входу ведуть сходи з дерев’яними перилами. За переказами, тут жили монахи-відлюдники, починаючи ще з XIV століття.

Директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська зазначила ZAXID.NET, що жодних вікон у цьому об’єкті бути не повинно – ані дерев’яних, ані пластикових. За її словами, відлюдники тут жили без будь-яких герметичних конструкцій, і зміна мікроклімату завдає шкоди пам’ятці. Натомість тепер у цьому місці мешканці ближніх сіл облаштували каплицю і більше року тому поставили пластикове вікно.

«Там стоїть дерев'яний іконостас. Люди приходять помолитися. Для них це святиня», – сказав «Суспільне Тернопіль» директор заповідника «Медобори», на території якого розташована Печера відлюдника, Ігор Філь.

На стінах печери є багато загадок, наприклад, вирізьблене над входом зображення людського обличчя, а також різні графіті-надписи, які ще не вдалося розшифрувати. За словами краєзнавця та історика Дмитра Полюховича, на печері є затерті місця, де могли бути й інші символи дохристиянського світу. Проте сучасні «покращення» памʼятки, на його думку, можуть завдати їй непоправної шкоди.

«Віконце блокує вентиляцію. Через це у печері з’явилася підвищена вологість, стіни вкрилися грибницею, що руйнує камінь і давні графіті. Гриби тут – не просто наліт на стіні. Вони в’їдаються в породу, а разом з нею зникають і стародавні написи. Те, що зберігалося століттями, може зникнути за кілька років», – розповів ZAXID.NET Дмитро Полюхович.

Марина Ягодинська додає, що паперові квіти, ікони та інші речі, які люди приносять в печеру, при високій вологості покриваються пліснявою і, як наслідок, все гниє. А Дмитро Полюхович відзначає, що це не перший випадок самовільного впорядкування пам’ятки – ще близько 20 років тому в прибудові до печери поклали плитку. З дослідницьких поглядів, там міг бути якийсь культурний шар або інші матеріали, що допомогли б встановити дату появи печери та її призначення. Але всі ці можливі знахідки були знищені під час облаштування плитки.

Краєзнавець наголошує, що ситуацію ще можна виправити: демонтувати пластикове вікно і так відновити вентиляцію. Проте Ігор Філь каже, що цього робити не будуть, і запевняє, що памʼятці нічого не загрожує: вентиляція, за його словами, відбувається через двері. А от інформаційний стенд, який перекривав стародавній напис, інспектори з охорони заповідника вже зняли.

Дмитро Полюхович впевнений, що такі ситуації провокує брак розуміння серед українців, що таке пам’ятка і як її слід берегти, відсутність освітньої роботи з місцевими громадами та туристами.

«Така “реставрація” насправді є спотворенням пам’ятки. Це не ініціатива громади, а дії кількох активних, але необізнаних людей. Іноді краще було б залишити все, як є. Потрібно системно навчати людей, аби вони не руйнували історію навіть з найкращими намірами», – додає він.