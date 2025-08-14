Поїзд Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 21, 22, 24 та 28 серпня о 23:29

Враховуючи підвищений попит, «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг №414/413 Львів – Ворохта. Він курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче і Татарів-Буковель.

Як повідомили в компанії 14 серпня, поїзд Львів – Ворохта відправлятиметься зі Львова 21, 22, 24 та 28 серпня о 23:29 і прибуватиме до Ворохти о 5:30.

З Ворохти потяг курсуватиме 22, 23, 25, 29 серпня, виїжджаючи о 6:20 і прибуваючи до Львова об 11:20

«Цей рейс став можливим завдяки оптимізації обороту рейсу Харківського напрямку: вагони не простоюють, а ефективно працюють, обслуговуючи пасажирів у найзатребуваніших сполученнях», – зазначили в «Укрзалізниці»

Квитки на додатковий поїзд Львів – Ворохта можна купити у касах вокзалів, на офіційному сайті та у мобільному застосунку «Укрзалізниці».