У крові українських залізничників виявили 2 проміле алкоголю

Машиніста українського вантажного потяга та його помічника затримали в Польщі за нетверезе водіння. Обох чоловіків спершу затримали, а потім депортували в Україну із забороною вʼїзду на 5 років. Про це повідомляє профільний сайт Rynek Kolejowy.

Інцидент трапився в ніч із понеділка на вівторок, 12 серпня. 34-річний машиніст та його 31-річний помічник пройшли польсько-український кордон через пункт пропуску в Ягодині. Після перетину кордону на станції в Дорогуську Люблінського воєводства поїзд зупинився на залізничному переїзді.

Співробітники прикордонної служби виявили, що чоловіки були за кермом нетверезі. В крові машиніста знайшли 2 проміле алкоголю, а в його помічника – понад 2. Поїзд далі не пропустили, а обох громадян України затримали та передали поліцейським у Дорогуську. За нетверезе водіння на них чекає кримінальна відповідальність.

Після завершення провадження прикордонна служба наказала чоловікам залишити територію Польщі та на 5 років заборонила вʼїзд на територію Шенгенської зони.