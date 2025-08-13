Ресторан у Ґдині підпалили коктейлем Молотова у квітні 2023 року

У Вроцлаві судитимуть трьох поляків та трьох білорусів, яких підозрюють у скоєнні 26 злочинів. Обвинувачені використовували коктейлі молотова й у квітні 2023 року підпалили ресторан у Ґдині, у березні 2024 року намагалися підпалити склад у Ґданську, й у квітні 2024 року підпалили склад під Варшавою. Польська прокуратура повідомила, що збитки становлять приблизно 3 млн злотих.

Обвинуваченими є Каміль К., Давід П., Лукаш К., Степан К., Андрій Б., Ярослав С. Агенція внутрішньої безпеки вважає, що всі злочини підозрювані вчиняли організовано. Йдеться не лише про підпали, а й про зберігання та продаж зброї, завдання важких тілесних ушкоджень, торгівлю наркотиками. Їм загрожує від десяти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

З усіх обвинувачених провину визнали лише двоє. Ще двоє визнали часткову провину. Інші підозрювані відкидають всі звинувачення.

Під час досудового розслідування, яке почалось у лютому 2024 року, встановили, що агенти перевозили боєприпаси з України до країн Європейського Союзу. У межах розслідування польські правоохоронці викрили механізм вербування людей на користь Росії.

Підставою для викриття агентів була справа 51-річного одесита Сергія С., який планував підпалити один із заводів у Вроцлаві. За це росіяни пообіцяли 4 тис. доларів. Кремль координував дії чоловіка через телеграм. Операція мала назву Lucky Strike.

Сергія С. затримали 31 січня 2024 року на автовокзалі. За інформацією правоохоронців, чоловік мешкав з дружиною у німецькому місті Франкфурт-на-Майні. У лютому 2025 року Сергія С. засудили до восьми років позбавлення волі.