У Росії Ігоря Мирончука засудили до 12 років ув’язнення

Серед 84 українців, повернутих з полону 14 серпня – військовий 128 окремої гірсько-штурмової бригади із Закарпаття Ігор Мирончук. У Росії його засудили до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

«Після 6 років неволі з ворожого полону повернули бійця 128 ОГШБр, ужгородця Ігоря Мирончука. Наш земляк потрапив до рук ворога на Донеччині ще у лютому 2019 року», – написав у фейсбуці голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Ігор Мирончук – кадровий військовий. Служив у зоні АТО з 2014 року та брав участь в боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. Нагороджений орденом «За мужність третього ступеня», медалями «20 років сумлінної служби» та «Захисник вітчизни».

На війні отримав два поранення та контузію, потрапивши до російського пологу 9 лютого 2019 року. Після цього у мережі з’явилось відео «допиту» Мирончука, на якому помітно, що він читав заздалегідь підготовлений текст. В РФ його засудили до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за «шпигунство та участь у терористичній організації».

Нагадаємо, 14 серпня з російського полону повернули 84 українців: 33 військових та 51 цивільного, яких незаконно утримували або засудили росіяни.