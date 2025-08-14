Ігор Чуркін отримав заочну підозру

Детективи Державного бюро розслідувань передали до суду справу щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який незаконно заволодів майном Львівського автобусного заводу.

Як повідомила 14 серпня пресслужба ДБР, у 2005 році росіянин Ігор Чуркін очолив постережну раду ЛАЗу, що дозволило йому розпоряджатись майном заводу. Зокрема, у 2008 році він передав вісім об’єктів нерухомості заводу своїм компаніям. Для цього його підлеглі підробили фінансові документи, завдяки яким Ігор Чуркін фактично вкрав майно ЛАЗу.

Схожий механізм олігарх використав і у 2016 році. Тоді через підроблене судове рішення він передав підконтрольним компаніям ще частину майна заводу. Загальні збитки підприємства становлять понад 367 млн грн.

Ігорю Чуркіну повідомили про підозру в підробці документів та привласнення майна за ст. 27, ч. 2, 3, 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 ККУ. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Львівський автобусний завод (ЛАЗ) – колись найбільше підприємство України (часів СРСР) з випуску тролейбусів та автобусів різного призначення. Підприємство заснували у 1945 році. На початку 2000-х Фонд державного майна продав контрольний пакет акцій ЛАЗу фірмі російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Перед Євро-2012 завод постачав автобуси для міст України, які приймали чемпіонат.

Після приватизації підприємство кілька разів змінювало назву, однак усі компанії з орбіти заводу були зареєстровані за однією адресою – вул. Стрийська, 45. Ігоря Чуркіна неодноразово звинувачували у доведенні ЛАЗу до банкрутства. Завод припинив свою роботу в жовтні 2014 року, кілька тисяч працівників були звільнені.

5 квітня стало відомо, що новим власником «Львівського автобусного заводу» стало ТзОВ «Львівінвестактив», що входить до групи родини Луцьких з Івано-Франківська, яка є власником відомої в місті будівельної компанії «Благо» та приватного «Університету імені короля Данила». Інвестор погасив борги заводу і отримав мажоритарну частину його акцій.

Львівська міська рада неодноразово виступала проти забудови території колишнього заводу, адже загальна площа колишнього підприємства становить 56 га.