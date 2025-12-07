Міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дус

Швеція у 2026 році поступово припинить співпрацю в галузі розвитку з п’ятьма країнами Африки та Південної Америки, а заощаджені кошти скерує на підтримку України. Про це йдеться в пресрелізі уряду Швеції, опублікованому 5 грудня.

Зазначається, що у 2026 році обсяг фінансової допомоги Україні складатиме щонайменше 10 млрд шведських крон (понад 1 млрд доларів за курсом НБУ).

«Ми переживаємо вирішальний момент в історії Європи. На Україну чинять тиск як за столом переговорів, так і на передовій. Щоб збільшити підтримку України, нам потрібно визначити чіткі пріоритети. Тому Швеція поступово припиняє допомогу в розвитку Зімбабве, Танзанії, Мозамбіку, Ліберії та Болівії», – сказав шведський міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дус.

У відомстві зазначили, що поступове припинення допомоги розвитку для п’ятьох згаданих країн ніяк не виплине на гуманітарну допомогу.

У межах ініціативи шведський уряд закриє посольства в Болівії, Ліберії та Зімбабве, однак Швеція збереже постійну дипломатичну присутність у Танзанії та Кенії. Посольства мають зосередитися на питаннях торгівлі, інвестицій, політики та допомоги шведським громадянам.