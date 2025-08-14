Російський винищувач впав за невідомих обставин біля острова Зміїний

Військово-морські сили ЗСУ отримали дані про падіння в районі острова Зміїний російського винищувача Су-30. Про це у четвер, 14 серпня, повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Українські військово-орські сили отримали радіоперехоплення росіян, в якому йшлося про втрату авіаборту над Україною. Зокрема, окупанти звітували про втрату російського багатоцільового винищувача Су-30, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний у Чорному морі.

У пресслужбі ВМС додали, що російський винищувач впав з невстановлених причин. Наразі росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію.

«За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено», – повідомили у пресслужбі ВМС.

На момент публікації російське міністерство оборони про втрату літака та екіпажу не повідомляло.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з перших днів повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові покинули острів. Перед цим українська артилерія завдала по них масованого удару.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж. Попри це, росіяни продовжували атакувати острів з повітря. Загалом, за час окупації Зміїного, росіяни втратили там техніки на 915 млн доларів.

7 липня 2022 року на острові Зміїний встановили український прапор.

Нагадаємо, на початку серпня в телеграм-каналі «Народного Спротиву України» повідомили, що в Тверській області Росії український партизан провів спецоперацію зі знищення ударного гелікоптера Мі-28 на військовій базі. Він заклав вибухівку на вертоліт та втік.