На Зміїному встановили прапор України

Українські військовослужбовці у четвер, 7 липня, встановили прапор України на острові Зміїний. Про це повідомив спеціальний підрозділ «Зґард».

«Зміїний завжди був Українським і завжди буде. І ніяка тимчасова окупація цього не змінить! Наш батальйон був першим, хто відвідав острів Зміїний після звільнення. Це було ризиковано, але тепер на острові майорить наш прапор», – йдеться у повідомленні спецпідрозділу.

Прапор підписав голова Одеської ОВА Максим Марченко. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що на прапорі написано: «Пам'ятай "русский военный корабль", острів Зміїний – це Україна!».

У ніч проти 30 червня українські військові вибили росіян зі Зміїного, а пізніше ще й добили їхню техніку. Окупанти назвали свою втечу з острова «жестом доброї волі». Про завершення операції і «встановлення українського прапора» на Зміїному вперше повідомили 4 липня. Проте незабаром стало відомо, що на той момент прапор лише доправили на острів, а встановити його згодом мають українські військові.

Росія після повідомлення про доставлення на Зміїний українського прапора спробувала провести авіарозвідку над островом. 7 липня, одразу після встановлення українського прапора, росіяни атакували Зміїний двома ракетами повітряного базування і суттєво пошкодили причал.