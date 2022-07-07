Російські загарбники вранці у четвер, 7 липня, випустили по Одещині кілька ракет і знищили склад із зерном та пошкодили причал на деокупованому острові Зміїний.

Як повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, на світанку російські загарбники двома ракетами атакували один з районів області. Вражено два сільськогосподарські ангари, знищено 35 тонн зерна. За попередньою інформацією обійшлося без жертв.

Також, за його словами, вогневою атакою двох ракет суттєво пошкоджено причал острова Зміїний, з якого окупанти втекли 30 червня.

Додамо, що росіяни регулярно завдають ракетних або артилерійських ударів по складах із зерном у тих регіонах, які вони не захопили. Зокрема,30 червня стало відомо про те, що окупанти знищили склад із 40 тоннами зерна в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Також нагадаємо, що з окупованих регіонів росіяни розкрадають зерно і, зокрема, продають його в Туреччину.