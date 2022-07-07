Росіяни випустили по Торецьку дві ракети, одна з них влучила прямо у приватний будинок

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по приватних будинках у Торецьку Донецької області загинула сім'я з трьох людей, йдеться у відео, яке увечері 6 липня опублікував голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Судячи з відео, ракети впали на будинки вночі або рано-вранці 6 липня.

Ракети влучили у два будинки приватного сектору. Один з них, де і мешкала сім'я, було повністю зруйновано. В результаті загинули донька, мама і бабуся.

«Ракета потрапила прямо в будинок. Там усе розірвано, тіла всі розірвані», – йдеться у відео.

Крім того, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

Загалом за середу на Донеччині загинули семеро мирних жителів. Голова області закликав мешканців евакуюватися в інші регіони.

«Прошу всіх: евакуюйтесь! Не робіть із себе мішень для росіян!» – закликав Кириленко.