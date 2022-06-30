Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів про черговий воєнний злочин росіян

Внаслідок обстрілів росіянами Криворізького району Дніпропетровської області знищено склад, де зберігалися 40 тонн зерна, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу. Попередньо, люди не постраждали», –написав він у Telegram вранці в четвер, 30 червня.

За словами Резніченка, росіяни продовжують тероризувати міста та села Криворізького району. Крім обстрілу Зеленодольська, вони також обстріляли центр села Велика Костромка. Внаслідок цього обстрілу є руйнування, про постраждалих чи загиблих не повідомляється.

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють громади Криворізького району з реактивних систем залпового вогню.