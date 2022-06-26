збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4,3 млрд доларів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн українського зерна. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє «Радіо Свобода».

«На момент фактичної окупації на цих територіях було близько півтора мільйона тонн зерна, згідно з елеваторними реєстрами. І ми отримали інформацію з тих територій від українців про факт вивезення. Якщо додати всі ці кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації», – зауважив Висоцький.

За його словами, збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 млрд 300 млн доларів.

«Росія цілеспрямовано знищує аграрну інфраструктуру», – зауважив Висоцький.

Раніше журналісти проекту Радіо Свобода «Схеми» у своєму розслідуванні вказали, що протягом травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 2 млрд грн. Було встановлено, що з тимчасово окупованих територій Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей окупанти спершу вантажівками вивозять українське зерно в Крим, а далі кораблями експортують із кримського порту «Авліта» у країни, які підтримують вторгнення Росії в Україну.

Згідно з інформацією спеціалізованого порталу Markets Insider, вартість зерна на європейських ринках станом на травень-початок червня у середньому сягала 400 євро за тонну.

Зазначимо, що росіяни не лише крадуть українське зерно. Окупанти нищать зернові термінали та блокують експорт українського зерна до Європи. Раніше представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель назвав блокаду Росією українського зерна воєнним злочином.