Зас лвоами Борреля, наслідки війни в Україні стають дедалі небезпечнішими для всього світу

Блокада Росією експорту мільйонів тонн українського зерна є воєнним злочином, вважає представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель.

«Неймовірно, неможливо уявити, що мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин. Я не можу уявити, щоб це тривало значно довше. В іншому випадку, це буде чимось, за що Росія повинна відповісти», – сказав Боррель у понеділок, 20 червня, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє «Економічна правда».

Боррель сподівається, що ніхто не зможе опиратись тиску міжнародної спільноти і ООН, і врешті-решт вдасться досягнути угоди про вивезення українського зерна.

«Наслідки війни стають дедалі небезпечнішими не лише для України, а й для всього світу», – зазначив Боррель.

Раніше Жозеп Боррель зазначив, що Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в торгівлі зерном.

Зазначимо, що росіяни не лише блокують експорт українського зерна. Окупанти нищать зернові термінали. Також із тимчасово окупованих територій вони вивозять тисячі тонн зерна та кукурудзи у Росію, а потім продають награбоване. Сьогодні зранку голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що лише з зерносховищ Луганської області росіяни вивезли 15 тис. тонн соняшника та 10 тис. тонн зерна. Із двох сільгосппідприємство на тимчасово захопленій території у Запорізькій області окупанти вивезли майже 2 тис. тонн зерна.

Нагадаємо, у кінці травня Макрон і Шольц обговорювали з Путіним можливу деблокаду портів і мирні перемовини. Тоді Путін заявив, що українські порти буде розблоковано після зняття санкцій з російського сільськогосподарського сектора.