Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Про це заявив представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter.

«Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Замість того, щоб припинити свою агресію, прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це дезінформація», – написав він.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8