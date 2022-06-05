РФ блокує вивезення з українських портів зерна

Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Про це заявив представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter.

«Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити в міжнародній торгівлі зерном. Замість того, щоб припинити свою агресію, прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції. Це дезінформація», – написав він.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

За його словами, постійна блокада Росією українських портів перешкоджає експорту тонн зерна, як от кукурудзи та пшениці, з України, яка є одним із основних світових виробників.

Боррель наголосив, що санкції ЄС спрямовані на здатність Росії продовжувати війну. Він також додав, що ЄС і надалі демонструватиме свою повну солідарність із країнами по всьому світу в подоланні наслідків війни.

«Президенту Путіну потрібно припинити війну проти України. Треба відновити територіальну цілісність України. Це в інтересах всього міжнародного співтовариства», – резюмував дипломат.

Як інформував ZAXID.NET, раніше голова уряду Італії Маріо Драгі розмовляв з президентом РФ та воєнним злочинцем Владіміром Путіним щодо можливості розблокування українських портів для вивезення зерна. Російський диктатор прямо пов’язав розблокування портів зі зняттям економічних санкцій проти РФ, що були введені щодо неї через розв’язання війни проти України.