Владімір Путін вдався до відвертого шантажу країн ЄС

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорив з російським президентом та воєнним злочинцем Владіміром Путіним шляхи вирішення продовольчої кризи. Під час розмови президент держави-терориста заявив, що РФ готова експортувати зерно та добрива за умови зняття «політично мотивованих обмежень з боку Заходу», тобто санкції. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-служби урядів Італії та Росії.

«Обговорення було зосереджено на розвитку ситуації в Україні та зусиллях з пошуку загального вирішення триваючої продовольчої кризи та її серйозних наслідків для найбідніших країн світу», – йдеться в заяві пресслужби уряду Італії.

Водночас прес-служба Кремля наголошує, що Путін вважає необґрунтованими звинувачення на адресу Росії в проблемах із постачанням сільськогосподарської продукції на світові ринки.

На думку президента Росії, збої в роботі виробничих та логістичних ланцюжків почалися в період пандемії та посилилися після введення санкцій проти РФ.

У заяві не вказується, що санкції було введено через воєнне вторгнення Росії в Україну.

25 травня російське міністерство закордонних справ заявило про готовність РФ надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Росія заблокувала в українських портах понад 20 млн тонн зерна. Також Росія вкрала великі обсяги зерна в українських фермерів після окупації Херсонщини і частини Запорізької області та продає його іншим країнам.