Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним, яка відбулася в суботу, 28 травня, закликали його зняти блокаду з морських портів України і звільнити понад 2500 захисників Маріуполя.

Розмова відбулася за ініціативою лідерів Франції та Німеччини. У прес-службі французького президента повідомили, що лідери Франції та Німеччини наполягають на перемовинах між Москвою та Києвом з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Вони також вимагають від російського керівника припинити вогонь і закликають до прямих перемовин із президентом України Володимиром Зеленським.

«Президент республіки [Еммануель Макрон] і канцлер Німеччини вимагали звільнити близько 2,5 тис. захисників “Азовсталі”, взятих у полон російськими військами», – йдеться в повідомленні.

Також лідери Франції та Німеччини висунули вимогу про деблокаду морських портів України.

«Президент Еммануель Макрон та канцлер Олаф Шольц також наполягали з президентом Путіним на терміновому знятті блокади Одеси, щоб дозволити експорт українських зернових через Чорне море та уникнути світової продовольчої кризи. Вони взяли до відома обіцянку президента Росії надати суднам доступ до порту для експорту зерна без його військової експлуатації Росією, якщо порт спочатку розмінують», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі канцлера Німеччини додали, що французький та німецький лідери закликали Путіна до негайного припинення війни та виведення російських військ з України, покращення гуманітарної ситуації для цивільних українців. Там також відзначили результат розмови щодо деблокади портів.

«Путін пообіцяв, що будь-яке відкриття мінног опоясу, встановленого для захисту українських портів з метою дозволу експорту зерна суднами, не буде використовуватися Росією для наступальних дій. Канцлер, президент Макрон і президент Путін домовилися про центральну роль Організації об'єднаних націй у досягненні та реалізації угоди з цього приводу», – йдеться в повідомленні.

Також Шольц і Макрон наголошували на поліпшенні гуманітарної ситуації населення в Україні.

У Кремлі оприлюднили свою версію розмови. За їхньою інформацією, Путін під час розмови переконував європейських лідерів у виконанні російською армією всіх норм міжнародного гуманітарного права, а також розповідав, як Росія будує мирне життя в містах Донбасу. Путін знову звинуватив Україну в замороженні перемовин і заявив, що Росія готова до їх відновлення. Він також попередив про «небезпечний характер накачування України західною зброєю».

Російський керівник назвав причиною кризи на продовольчому ринку запровадження санкцій проти Росії і висловив готовність постачати російські продовольчі товари після їхнього зняття.

«Росія готова сприяти знаходженню варіантів безперешкодного експорту зернових, включаючи вивезення українського зерна з чорноморських портів. Знизити напруженість на світовому продовольчому ринку дозволить і нарощування поставок російських добрив та сільгосппродукції, що, зрозуміло, вимагатиме зняття відповідних санкційних обмежень», – йдеться в повідомленні Кремля.

Зазначимо, що в повідомленнях французької й німецької сторін пропозиції Путіна щодо зняття санкцій не згадуються.

Нагадаємо, Росія блокує в українських портах понад 20 млн тонн зерна.