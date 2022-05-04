Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду

Із Луганщини росіяни вивезли або знищили обсяг потреб жителів області у зернових майже на три роки. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, за даними міністра аграрної політики та продовольства, із Луганської області росіяни вивезли близько 100 тисяч тонн зерна.

Окрім того, в елеваторі, який російські військові знищили у Рубіжному у квітні, зберігалося ще 30 тисяч тонн зерна. А через військові дії та постійні обстріли посівну провести не вдалося.

«100 тисяч тонн – це тільки перевірені дані. Скільки насправді – поки невідомо. Ще 30 тисяч тонн зерна знищено в Рубіжному. Це більше, ніж дворічна потреба Луганщини. Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду», – розповів Сергій Гайдай.

За його словами, Луганщина є єдиним регіоном, де не було розпочато посівну кампанію.

«Росіянам це нецікаво. Навіщо проводити посівну, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед», – вважає Сергій Гайдай.

Він зазначив, що річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року складала 60 тисяч тонн зерна. Разом із окупованими у 2014 році територіями – 240 тисяч тонн. Втім, понад 90 % землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де ще тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року. До слова, за прогнозами ООН, цього року не засіяними залишиться третина українських полів.

У березні ZAXID.NET повідомляв, що росіяни прицільно стріляють по продуктових складах на Луганщині. Окрім того, з окупованої Херсонщини росіяни вивозять зерно і овочі: «надлишки» урожаю вирішили конфісковувати у місцевих фермерів. Також на Запоріжжі окупанти захопили тепличний комбінат і продають крадені овочі. А 2 травня російська ракета влучила в елеватор на Дніпропетровщині і зруйнувала склад із зерном.