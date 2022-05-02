Росіяни вранці у понеділок, 2 травня, завдали чергового ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Ворожа ракета влучила в елеватор і зруйнувала склад з зерном.

«У нас знову приліт у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном. Попередньо, постраждалих немає. Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади», – повідомив голова Дніпропетровської обласної військової Адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, напередодні росіяни ракетним ударом також зруйнували склад із зерном у цьому ж районі. Крім того, уламок російської ракети спричинив пожежу на приватному подвір’ї, внаслідок якої згоріло дві тонни сіна і загинула корова. Також отримала поранення 71-річна жінка.

30 квітня росіяни влучили ракетами у порожні фермерські склади у Синельниківському районі. Внаслідок цієї атаки постраждалих не було.