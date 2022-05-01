Наслідки обстрілу російськими снарядами містечка Зеленодольськ на Дніпропетровщині

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул повідомив, що росіяни здійснюють обстріли деяких сіл, розташованих неподалік межі з Херсонською областю, до шести разів на день.

«Весь тиждень по всій лінії фронту ворог продовжує варварські обстріли мирних територій. Вогонь ведеться з усіх видів озброєння – РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії. Під удари потрапляли Зеленодольськ, Мар’янське, Велика Костромка, Мала Костромка та низка інших населених пунктів. Деякі громади зазнають обстрілів до шести разів на день. Орки просто проводять тактику випаленої землі та залякування мешканців. Б’ють по житлових будинках, господарських будівлях, елеваторах, електростанціях та інших об'єктах інфраструктури, які до військових об'єктів взагалі не мають жодного стосунку», – написав Вілкул у Telegram у неділю, 1 травня.

За його словами, росіяни також використовують під час обстрілів Дніпропетровщини заборонені у всьому світі касетні та фосфорні боєприпаси.

Вілкул додав, що лінія бойових зіткнень розташована в Херсонській області, тобто за 50 км від Кривого Рогу. Водночас протяжність лінії фронту становить понад 100 км.

Також Вілкул розповів, що українські війська не лише захищаються, але й проводять вдалі превентивні операції, щоб не дати ворогу можливостей організовувати наступ. Подробиць він не уточнив, але згадав про те, що цього тижня українські воїни знищили на Херсонщині склад з боєприпасами ворога і 70 загарбників.