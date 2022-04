В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

«Понад 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії», – йдеться у повідомленні.

Up to 30% of agricultural fields in #Ukraine won’t be used to plant wheat, barley, sunflowers, and corn this year. Ongoing hostilities may trigger global food catastrophe, as 36 out of 55 countries with food crises depended on Ukraine and Russian exports. pic.twitter.com/2Rbe4cpzw7