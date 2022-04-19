Третина українських полів непридатна для посіву

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуть для посіву зернових через війну. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

«Понад 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії», – йдеться у повідомленні.

Up to 30% of agricultural fields in #Ukraine won’t be used to plant wheat, barley, sunflowers, and corn this year. Ongoing hostilities may trigger global food catastrophe, as 36 out of 55 countries with food crises depended on Ukraine and Russian exports. pic.twitter.com/2Rbe4cpzw7 — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 18, 2022

Додамо, що раніше високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Росія, блокуючи українські кораблі, завантажені пшеницею, та бомбардуючи поля, провокує світову продовольчу кризу.

За словами Борреля, російська дипломатія на світовій арені веде інтенсивну пропаганду та дезінформацію, називаючи санкції, які ЄС застосував проти Росії за війну в Україні, відповідальними за продовольчу кризу у світі.

Більша частина української пшениці вирощується у східних регіонах країни – Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, які у разі початку повномасштабної військової операції держави-агресора можуть постраждати першими.