У разі початку військової операції на українській території з глобальним дефіцитом зернових можуть зіткнутися країни в усьому світі. Про це пише Washington Post.

«Російське вторгнення вплине на потік товарів з України, четвертого за величиною постачальника пшениці та кукурудзи в світі. Серйозний збій експорту зерна, може накопичитися в глобальному інфляційному циклі, який у багатьох країнах вже є найгіршим за останні десятиліття», – наголошує видання.

Зазначається, що Україна у 2022 році може посісти третє місце серед світових експортерів пшениці та четверте серед експортерів кукурудзи. Тому можливий напад Росії на українську державу може зірвати постачання продовольства.

Більшість зернових призначена для країн Близького Сходу та Африки, які сильно залежать від імпорту. Останнім часом понад 40% щорічних поставок кукурудзи та пшениці з України прямують на Близький Схід або до Африки.

WP проаналізувало думки експертів з цього питання, з різних країн, включаючи Україну та Росію. Зокрема, є думка, що якщо вторгнення РФ відбудеться, експорт зернових буде серйозно підірваний. Це означатиме великі проблеми для всіх великих імпортерів продовольства, особливо в Північній Африці, Ірані, Судані, Афганістані та Єгипті.

Аналітик у сфері сільського господарства з Breakthrough Institute Алекс Сміт заявив, що загроза українському експорту пшениці становить найбільший ризик для глобальної продовольчої безпеки.

«До числа її клієнтів входять Китай і Європейський Союз, але українська пшениця стала основним імпортним товаром у країнах, що розвиваються», — додав експерт.

За словами Сміта, у 2020 році половина всієї пшениці, яка споживалася в Лівані, країні, яка з економічного погляду залежить від хліба як від основного продукту, надійшла саме з України.

Зі свого боку Ємен та Лівія імпортують 22% та 43% зернових з української території відповідно. Крім цього, у 2020 році українська держава забезпечила понад 20% пшениці в Малайзії, Індонезії та Бангладеш.

Також руйнівний вплив на ситуацію із зерновими можливі воєнні дії можуть вплинути й в Алжирі. У цій країні влада відмовилася від імпорту пшениці з Франції, що може поставити державу в залежність від постачання з України та Росії.

Згідно з прогнозом аналітиків американського Міністерства сільського господарства, на яке посилається агентство Reuters, на Україну цього року припаде 12% світового експорту пшениці, 16% кукурудзи, 18% ячменю та 19% ріпаку.

Більша частина української пшениці вирощується у східних регіонах країни — Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, які у разі початку повномасштабної військової операції держави-агресора можуть постраждати першими.

Керівник відділу аналізу ринку зерна в S&P Global Platts Пітер Мейер заявив у коментарі Washington Post, що в найбільшу стурбованість викликає можливість взяття української економіки Росією під свій контроль, шляхом блокування чорноморського експорту.