Зеленський та Джонсон обговорили кроки щодо стримування РФ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі у Києві у вівторок, 1 лютого обговорили комплекс заходів щодо стримування агресії РФ. Про це повідомляє Офіс президента.

«Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща за реанімацію. Це доводить і недавнє рішення британського уряду про розробку закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України», – зазначив Зеленський.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що вторгнення РФ в Україну може стати політичною, гуманітарною та військовою катастрофою, причому не лише для РФ, але й для всього світу.

«Наступне вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою. Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна», – сказав Джонсон.

Санкції, за словами Джонсона, будуть активовані у разі вторгнення військ РФ на територію суверенної України.

«Ми також разом з іншими країнами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть активовані в ту саму хвилину, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Джонсон також звернувся до українців і нагадав, що його уряд робить все, що можливе, для того, щоб посилити здатність України чинити опір. Він переконаний, що українці боротимуться за свою країну.

«Українці боротимуться до останньої краплі крові.200 тисяч військових України є дуже потужними, тому російські матері повинні пам'ятати про життя своїх синів.Можливо, це утримає Путіна від посилення конфлікту, і ми долучаємося до діалогу для цього», – заявив британський прем'єр.