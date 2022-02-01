Росія перегруповує збройні підрозділи на тимчасово окупованій території Донеччини й Луганщини. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що командування ЗС РФ продовжує утримувати у готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

«Зокрема, окупанти провели ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про війська РФ біля кордонів з Україною

Біля кордонів України залишаються понад 120 тис. російських військових. Зокрема, Росія стягує військову авіацію. В українській розвідці кажуть, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в лютому 2022 року.

Американські розвідники вважають, що наступ на Україну може відбутися у трьох напрямках: з окупованого Криму, Білорусі та з боку російського кордону.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що якщо Захід не сприйматиме серйозно запропоновані Москвою «гарантії безпеки», які передбачають невступ України в НАТО, то Росія застосує «військово-технічну альтернативу».

США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.