Дональд Трамп незадоволений тим, що угода про копалини з Україною досі не підписана

Президент США Дональд Трамп хоче «негайного» підписання угоди про корисні копалини з боку України. У п’ятницю, 25 квітня, він звинуватив Україну у затримці підписання угоди щонайменше на три тижні.

На сторінці у своїй соцмережі Truth Social Трамп поскаржився, що Україна досі не підписала фінальні документи для укладання угоди про корисні копалини зі США. Він заявив, що Україна «запізнюється щонайменше на три тижні».

«Сподіваюся, що її буде підписано негайно», – наголосив Трамп.

Водночас американський президент заявив, що робота над переговорами щодо припинення вогню в Україні «просувається гладко» та висловив сподівання, що «успіх у майбутньому».

Нагадаємо, у п'ятницю 28 березня Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди про надра, однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали.

За даними агенства Bloomberg, новий проєкт поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою й газом, а також основними енергетичними активами країни. Крім цього, адміністрація президента США вимагає права першої пропозиції на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.

31 березня Трамп пригрозив Зеленському проблемами, звинувативши його нібито в бажанні вийти з угоди про надра.

8 квітня МЗС України повідомило, що Україна виробила свою позицію щодо угоди про рідкісноземельні метали та формує групу, яка поїде на переговори до Вашингтону. За словами міністра Андрія Сибіги, майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам сторін та не суперечити курсу України на євроінтеграцію.