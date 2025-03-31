Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Про це у понеділок, 31 березня, повідомив Reuters.

Трамп пригрозив українському президенту великими проблемами, якщо він відмовиться відмовитися від підписання угоди про корисні копалини.

«Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних мінералів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми», – зазначив Трамп.

Тим часом генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв заявив, що США почали з Росією дискусії про проєкти щодо рідкісноземельних металів. За його словами, деякі американські компанії вже проявили інтерес до проєктів.

Нагадаємо, у п'ятницю 28 березня Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від США проєкт угоди про надра, однак він містив пункти, які раніше сторони вже відкидали. Президент підкреслив, що чекає конкретну рецензію юристів та зауважив, що частина пропозицій в угоді відсіється.

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, новий проєкт поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою й газом, а також основними енергетичними активами країни. Крім цього, адміністрація президента США вимагає права першої пропозиції на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.