Мешканці Славської громади ініціюють відставку 20 депутатів селищної ради

Ініціативна група Славської селищної ради за чотири дні зібрала підписи за відсторонення 20 депутатів селищної ради, яким на зборах громади 6 квітня висловили недовіру. Після збору підписів Територіальна виборча комісія у Славському мала провести у четвер, 24 квітня, засідання. Однак воно не відбулося через те, що четверо членів раптово подали заяви на вихід з ТВК. У коментарі ZAXID.NET голова зборів громади Іванна Русин розповіла, що комісія мала відібрати частину підписів за відсторонення депутатів й передати їх до державного реєстру виборців та у поліцію для перевірки достовірності підписних листів.

«Засідання не відбулося, оскільки не було кворуму. Було тільки сім членів ТВК. Нам відомо, що четверо членів ТВК подали заяви про вихід із ТВК. Троє з них є представниками партії «Слуга народу». Ми не знаємо, яким чином працюватимемо далі. За логікою, мали б бути нові члени ТВК, кандидатури яких мали б подати голови фракцій. Виглядає так, що нам потрібно звертатися до ЦВК, що ТВК не збирається й не виконує роботу. Нам не дають зробити того, що хоче громада», – сказала Іванна Русин.

Вона додала, що ще один з членів ТВК також заявив про намір вийти з комісії. Інформацію про вихід чотирьох членів з ТВК для ZAXID.NET підтвердив Володимир Бега, після відсторонення якого мешканці громади й ініціювали відставку депутатів. Зазначимо, що Іванна Русин та Володимир Бега не називають членів ТВК, які заявили вийшли з комісії.

Володимир Бега розповів, що голова ТВК спочатку відмовлялася особисто приймати протокол зборів громади. За його словами, хоч підписні листи прийняли, але засідання не відбулось.

«ТВК прийняла підписи, але має зібратися кворум, щоб відправити підписи партіям. Я так розумію, що тепер кворуму не буде, бо четверо людей вийшли. Вони (депутати) все зробили, щоб перелякати людей. Я не знаю, якими словами назвати цей масовий вихід», – сказав Володимир Бега.

ZAXID.NET також зателефонував голові Територіальної виборчої комісії Славського Оксані Колос. «Я дуже дякую за дзвінок, але я вам нічого не коментуватиму», – відповіла Оксана Колос.

Ініціативна група зібрала на території громади таку кількість підписів за відставку 20 депутатів:

789 підписів за відсторонення Василя Білинця з об'єднання «Самопоміч»;

741 підпис за відсторонення Ярослава Блистіва зі «Слуги народу»;

778 підписів за відсторонення Романа Бурака з політичної партії «Патріот»;

735 підписів за відсторонення Івана Винника зі «Свободи»;

781 підпис за відсторонення Олега Даниляка зі «Слуги народу»;

789 підписи за відсторонення Володимира Дребота з «Європейської солідарності»;

623 підписи за відсторонення Оксани Зенинець зі «Слуги народу»;

790 підписів за відсторонення Ігоря Іванищіва з «Європейської солідарності»;

745 підписів за відсторонення Остапа Ковальчука з партії «Голос»;

775 підписів за відсторонення Сергія Кокоця зі «Слуги народу»;

686 підписів за відсторонення Лідії Левкович з «Батьківщини»;

765 підписів за відсторонення Володимира Луцика з «Української галицької партії»;

768 підписів за відсторонення Ярослава Малюка з об'єднання «Самопоміч»;

664 підписи за відсторонення Петра Микитина з партії «Патріот»;

778 підписів за відсторонення Богдана Мичка з партії «Патріот»;

750 підписів за відсторонення Віталія Павлова з партії «За майбутнє»;

746 підписів за відсторонення Василя Сазанського з партії «За майбутнє»;

751 підпис за відсторонення Руслана Сазанського з партії «За майбутнє»;

687 підписів за відсторонення Івана Тимоцка з партії «Патріот»;

766 підписів за відсторонення Олега Ферина з партії «Батьківщина».

Результати збору підписів, який провела ініціативна група з 16 людей

Загалом до Славської селищної ради входить 26 депутатів: четверо від партії «Слуга народу», четверо від «Європейської солідарності», троє від партії «Патріот», троє від ВО «Батьківщина», троє від Української Галицької партії, троє від партії «За майбутнє», двоє від партії «Голос», двоє від партії «Самопоміч», двоє від ВО «Свобода». Для відкликання одного депутата ініціативна група мала зібрати мінімум 317 підписів, оскільки виборча квота (достатня для отримання одного мандата кількість голосів у 2020 році) у громаді становить 316.

Нагадаємо, що депутати Славської селищної ради 26 березня 2025 року на позачерговій сесії висловили недовіру 57-річному Володимиру Безі, який з 2017 року очолював громаду. Відсторонення голови підтримали 20 із 23 присутніх депутатів. Після цього виконувачем обов'язків голови став секретар селищної ради Олег Даниляк, який потрапив у раду від партії «Слуга народу».

Бега стверджує, що його відсторонення ініціював Даниляк, який є рідним братом Василя Даниляка – співзасновника ТОВ «Славскі», яке викупило землі під будівництво курорту біля Славського. Компанія входить до орбіти холдингу «Галнафтогаз» Віталія Антонова. Після відставки Володимир Бега звинуватив ОККО в захопленні влади. Однак холдинг заперечує всі звинувачення.

Через незгоду з рішенням депутатів мешканці громади 6 квітня 2025 року провели збори, на яких ініціювали відсторонення депутатів. Участь у зборах взяли майже 300 людей. Водночас для ініціювання процедури необхідно всього 30 присутніх. Також на голосування прийшов і відсторонений Володимир Бега. ZAXID.NET детально розповів, як відбувалися збори.

Зазначимо, що одразу після відсторонення Володимира Бери секретаріат Славської селищної ради надіслав ZAXID.NET лист з офіційною позицією, однак там не було конкретної причини відсторонення. У листі йшлося, що «припинення повноважень селищного голови зумовлене систематичним недотриманням вимог чинного законодавства та положень Регламенту Славської селищної ради». Однак вже після зборів громади виконувач обов'язків голови Олег Даниляк розповів ZAXID.NET, що передумов для відставки Володимира Беги було безліч. За його словами, рішення назрівало приблизно рік і було законним.

«У нашій громаді ми систематично спостерігали узурпацію повноважень, адже коли пан голова не згоден був з рішенням селищної ради та депутатів, то він використовував право на вето. Коли депутати в законній площині та в інтересах громади його долали, і він мав би виконувати ухвалені рішення, ми спостерігали системну історію з використанням свого службового становища. На мою думку, і її поділяють в громаді, не можуть від однієї людини залежати рішення по цілій громаді», – написав у листі Олег Даниляк.

Він розповів, що Бега був проти прозорих призначень керівників комунальних підприємств і у 2024 році без причини відмовився підписувати акти виконаних робіт під час капітального ремонту школи в селі Тухля. За словами Даниляка, громада на кілька місяців зупинила ремонт.

«Не можна розгортати такі проєкти, як комунальна ковзанка за 20 млн грн чи будівництво набережної, коли не закриті базові потреби громади, як то капітальний ремонт школи у Славському, де вчаться 600 наших дітей», – сказав Даниляк.

Правовий радник Громадянської мережі «ОПОРА», яка займається громадським контролем у сфері виборів, Павло Романюк у коментарі ZAXID.NET пояснював, що факт порушення закону селищним головою має бути встановлений рішенням суду.

Додамо, що складу Славської громади входять села Лавочне, Опорець, Тернавка, Хітар, Кальне (староста Надія Ракочій), Тухля, Либохора, Головецько, Пшонець (староста Андрій Ткачик), Верхня Рожанка та Нижня Рожанка (староста Руслан Маркович), Волосянка, Ялинкувате, Хащованя (староста Володимир Безега). Згідно з інформацією з сайту, населення Славського становить 3530 мешканців. У всій Славській ТГ мешкає 14217 людей.